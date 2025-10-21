Detenuto ingerisce batterie e una volta al Pronto Soccorso aggredisce gli agenti

Il pronto soccorso del Policlinico e stato stamattina teatro di un episodio di violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria impiegato in servizio di accompagnamento di un detenuto. Una situazione purtroppo ricorrente, che ha visto un carcerato del Sant'Anna ingerire volontariamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

La Spezia, detenuto ingerisce due lamette: operato d’urgenza al Sant’Andrea - La Spezia – Emergenza e caos l’altra sera al carcere di Villa Andreino, già alle prese con una grave carenza di organico tra gli agenti di Polizia penitenziaria e e detenuti in sovraffollamento. Si legge su ilsecoloxix.it