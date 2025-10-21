Destination Wedding ed Expo Calabria 2025 tra bellezza cultura e tradizione

Emozioni, eleganza e valorizzazione del territorio si intrecciano per dar vita alla 15esima edizione di “Expo Calabria” 2025, che quest’anno segna un ritorno atteso e significativo: la kermesse torna nella storica location del parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro, storica cornice per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

