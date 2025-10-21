Desaparecidos Jorge Troccoli condannato all' ergastolo a Roma

L'ex comandante della Marina uruguaiana Jorge Nestor Troccoli è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Roma. Imputato per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor, Troccoli, 78 anni, è attualmente detenuto, a seguito di una precedente condanna definitiva all'ergastolo per la morte di una ventina di desaparecidos. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

