Desaparecidos Jorge Troccoli condannato all' ergastolo a Roma
L'ex comandante della Marina uruguaiana Jorge Nestor Troccoli è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Roma. Imputato per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor, Troccoli, 78 anni, è attualmente detenuto, a seguito di una precedente condanna definitiva all'ergastolo per la morte di una ventina di desaparecidos. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi il mondo si unisce per ricordare i Desaparecidos, le persone scomparse in circostanze ambigue, spesso per motivi politici e sociali. Questa giornata onora la memoria di coloro che sono stati inghiottiti dal silenzio e supporta le famiglie che vivono nel dol - facebook.com Vai su Facebook