Denunciato un sedicenne trovato con un coltello per strada

Un ragazzo di 16 anni, residente a Campolongo Maggiore e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Piove di Sacco (Padova) per porto abusivo di oggetti atti a offendere. I fatti risalgono alla serata di sabato 18 ottobre, quando qualcuno ha chiamato il 112 preoccupato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Treviso - Il pomeriggio trascorso con gli amici, poi la sosta in un locale di kebab per mangiare qualcosa, in attesa che il papà la venisse a prendere. Inizia così l'incubo di una ragazza di 16 anni che, secondo quanto denunciato, sarebbe stata abusata sessual - facebook.com Vai su Facebook

"Ha somministrato alcolici a minori di 16 anni": denunciato titolare di un locale della movida https://ift.tt/iVOywNE - X Vai su X

Denunciato dalla Polizia di Stato un giovane trovato in possesso di un coltello a serramanico. - Trapani – I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno fermato un giovane in sella di uno scooter ... Riporta trapanioggi.it

Trovato in possesso di un coltello a serramanico, denunciato 15enne - Era con gli amici ad un concerto in piazza del Plebiscito a Napoli e in tasca aveva un coltello a serramanico. Secondo rainews.it

Fermato con un coltello a serramanico - A Pescara, due interventi della Polizia nelle ultime ore: in piazza Santa Caterina denunciato un 18enne trovato con un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm ed una dose di cocaina. rainews.it scrive