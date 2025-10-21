Denunciato un sedicenne trovato con un coltello per strada

Un ragazzo di 16 anni, residente a Campolongo Maggiore e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Piove di Sacco (Padova) per porto abusivo di oggetti atti a offendere. I fatti risalgono alla serata di sabato 18 ottobre, quando qualcuno ha chiamato il 112 preoccupato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

