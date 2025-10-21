Denunce e fogli di via per 5 attivisti di Extinction Rebellion | manifestarono senza preavviso

Denunce e misure di prevenzione, tra cui fogli di via obbligatori, per cinque attivisti di Extinction Rebellion. Sono queste le decisioni della questura di Brescia, dopo che i membri del movimento ambientalista avevano partecipato lo scorso luglio a una manifestazione davanti alla sede cittadina di Intesa Sanpaolo. Extinction Rebellion ha fatto sapere che l’iniziativa prevedeva cartelli, letture al megafono e una performance teatrale con un salvadanaio di cartapesta. Secondo il movimento, la manifestazione si era svolta “in modo pacifico ” per protestare contro i finanziamenti della banca al comparto bellico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Denunce e fogli di via per 5 attivisti di Extinction Rebellion: manifestarono “senza preavviso”

