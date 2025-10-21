Le città più intelligenti non sono più un sogno futurista: sono realtà che sperimentano ogni giorno nuovi modelli di convivenza e innovazione. Il recente approfondimento della Bbc Travel, ispirato ai dati dello Smart City Index 2025 e della mappa globale dei dieci maggiori cluster di innovazione, fotografa un mondo urbano che corre a velocità diverse ma con lo stesso obiettivo: migliorare la vita dei cittadini attraverso tecnologia, dati e sostenibilità. Le capitali dell’innovazione globale. Secondo il Global Innovation Index la rivoluzione smart parte da precise aree geografiche. Al primo posto figura il grande hub della Cina meridionale Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou, motore di ricerca, robotica e manifattura avanzata, dove pubblico e privato collaborano per creare un ecosistema urbano iperconnesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dentro le città più "smart" del mondo: dove l'innovazione disegna la vita quotidiana