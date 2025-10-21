Democrazia partecipata 2025 sorgerà La piazza di tutti accanto alla sede del terzo Quartiere

Esaminate le proposte pervenute e concluse le operazioni di verifica tecnico-amministrativa, necessarie al completamento dell'iter burocratico, la Commissione di valutazione ha deliberato che, tra le dieci proposte progettuali presentate, l'unica ad essere ritenuta idonea è la proposta n. 5, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it