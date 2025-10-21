Democrazia partecipata 2025 sorgerà La piazza di tutti accanto alla sede del terzo Quartiere
Esaminate le proposte pervenute e concluse le operazioni di verifica tecnico-amministrativa, necessarie al completamento dell'iter burocratico, la Commissione di valutazione ha deliberato che, tra le dieci proposte progettuali presentate, l'unica ad essere ritenuta idonea è la proposta n. 5, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2024: incontro di presentazione dei progetti. Vi invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà OGGI, mercoledì 20 novembre alle ore 17,30 presso il Centro Giovanile “Falcone-Borsellino”. Saranno presentati i 6 progetti selezion - facebook.com Vai su Facebook
Democrazia partecipata, vince il progetto riqualificazione urbana e mobilità sostenibile per San Nullo https://ift.tt/f42v5Xk https://ift.tt/WVgRe0X - X Vai su X
Democrazia Partecipata, il 24 e 25 ottobre si vota anche in presenza: ecco dove - “Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle votazioni sui progetti di Democrazia partecipata 2025, sarà possibile esprimere le proprie preferenze anche in presenza, oltre alla già att ... Come scrive siracusaoggi.it
Democrazia partecipata 2025: vince “La Piazza di Tutti” nell’area giochi accanto alla 3. Circoscrizione - Progetto di riqualificazione urbana partecipata per trasformare uno spazio di quartiere in un luogo inclusivo, sicuro e accessibile ... Da msn.com
Democrazia partecipata, il Comune di Trapani coinvolge i cittadini nelle scelte - Il Comune di Trapani ha avviato anche per quest’anno il percorso di democrazia partecipata, lo strumento che permette ... Riporta tp24.it