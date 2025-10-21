Dello | Sagra del Fungo Chiodino

Bresciatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna un appuntamento attesissimo per gli amanti della gastronomia e della tradizione bresciana: la XXXV edizione della Sagra del Fungo Chiodino a Dello! Per cinque giorni, il cuore del paese si trasformerà in un vivace palcoscenico di gusto, cultura e divertimento.L'autentico protagonista della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

