Delitto Garlasco domani 22 ottobre intervista a Sempio a ‘Chi l’ha visto?’
Una lunga intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. La propone ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 3. “ Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno ”, dice Sempio rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un altro filone di inchiesta. E sulla sua di indagine afferma: “Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”. L’indagine a carico dell’ex pm Venditti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
