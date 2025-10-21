Delitto di Garlasco la parabola di Massimo Lovati | perché da storico difensore rischia di diventare uno dei principali accusatori di Sempio – Il video

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del delitto di Garlasco ma a tenere banco, questa volta, più che le vicende giudiziarie del nuovo filone d’inchiesta, c’è il cambio di squadra voluto da Andrea Sempio, oggi formalmente indagato. Dopo la puntata di Falsissimo dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, in cui l’avvocato Lovati ha straparlato facendo dichiarazioni che l’hanno messo nei guai, Andrea Sempio ha deciso di sollevarlo dall’incarico. Tra le motivazioni, secondo l’amica di lunga data e storica legale di Sempio, Angela Taccia, ci sarebbero anche divergenze sulla strategia difensiva e rapporti diventati «impossibili da gestire», anche a causa di una presenza assidua di Lovati nei salotti televisivi a scapito delle riunioni del pool difensivo. 🔗 Leggi su Open.online

