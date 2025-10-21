Debutto amaro in casa La Nuova Virtus si arrende

Non c’è stata gara domenica pomeriggio al PalaIppo, dove la Nuova Virtus Cesena ha debuttato in casa nel campionato di basket di serie B femminile trovandosi di fronte Correggio, probabilmente la compagine più competitiva del torneo e davanti alla quale si è vista costrettala arrendersi 44-83 rimediando così la terza sconfitta nelle prime tre giornate fin qui disputate. Ad assistere alla gara, nell’intervallo della quale sono state presentate anche le atlete delle formazioni giovanili del club, era presente un nutrito pubblico, impaziente di accogliere la squadra per la prima volta impegnata tra le mura amiche e che ha sostenuto le cesenati per tutto il tempo, incurante dei numeri sul tabellone e pronto ad applaudire le migliori giocate del giovanissimo roster agli ordini di coach Luca Chiadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Debutto amaro in casa. La Nuova Virtus si arrende

Altre letture consigliate

Taranto, debutto amaro: Fano impone legge e infligge un 3-0 senza appello urly.it/31cmxb #giornalerossoblu - facebook.com Vai su Facebook

Castellana C5 Futsal - Debutto amaro in campionato contro l'Alta Futsal - X Vai su X

Debutto amaro in casa. La Nuova Virtus si arrende - Non c’è stata gara domenica pomeriggio al PalaIppo, dove la Nuova Virtus Cesena ha debuttato in casa nel campionato di basket di serie B femminile trovandosi di fronte Correggio, probabilmente la comp ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Calcio Padova-Frosinone 0-1, debutto amaro in casa per i biancoscudati con un rigore assegnato e poi tolto. Le pagelle - La prima in casa del Calcio Padova, di fronte ad un Euganeo gremito e carico di entusiasmo, non è fortunata. Riporta ilgazzettino.it

Calcio Padova-Frosinone 0-1, debutto amaro in casa per i biancoscudati con un rigore assegnato e poi tolto. Le pagelle - Di Maggio e Buonaiuto prendono il posto di Harder e Crisetig. Lo riporta ilgazzettino.it