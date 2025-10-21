Debutta la serie Netflix | una donna e un clan il Mostro di Firenze tra onore e perversioni
Firenze, 21 ottobre 2025 - Un mostro attualizzato alle atrocità di oggi, che uccide l’uomo solo perché d’intralcio al suo obiettivo, la donna. Un mostro che ammazza per lavare il disonore, o perché dominato e schiavo “di un incubo di tanti anni fa”, per dirla con le parole che usò l’investigatore Ruggero Perugini in un quasi mitologico dialogo con il killer filtrato dalle telecamere. Un mostro ossessionato dal sesso, in diverse sue forme: omosessualità, voyeurismo, avventure estreme. Eccolo, il mostro di Firenze. Su Netflix. Quattro puntate, che la piattaforma lancia in una data non casuale: il 22 ottobre, una notte in cui la calibro 22 del mostro ammazzò. 🔗 Leggi su Lanazione.it
