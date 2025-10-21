All’Hotel Parco dei Principi, a Roma, il civismo ha fatto irruzione sulla scena nazionale. Con Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato ha radunato amministratori di ogni latitudine e due spettatori d’eccezione: Stefano Bonaccini e Giuseppe Conte. Il messaggio che arriva dalla sala piena è lineare: costruire dal basso, con proposte, senza urlare. Un segnale politico nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Debutta a Roma Progetto Civico Italia: i civici fanno rete