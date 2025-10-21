Debutta a Roma Progetto Civico Italia | i civici fanno rete
All’Hotel Parco dei Principi, a Roma, il civismo ha fatto irruzione sulla scena nazionale. Con Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato ha radunato amministratori di ogni latitudine e due spettatori d’eccezione: Stefano Bonaccini e Giuseppe Conte. Il messaggio che arriva dalla sala piena è lineare: costruire dal basso, con proposte, senza urlare. Un segnale politico nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Roma, Alessandro Onorato lancia il «Progetto civico Italia» con Salis e Manfredi. A sorpresa arriva Giuseppe Conte - Alla presentazione della «rete» di amministratori di area civica di centrosinistra anche Il leader dei 5S Giuseppe Conte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Pd Stefano Bonaccini ... Si legge su roma.corriere.it
Parte il Progetto civico Italia: Silvia Salis è ospite (e star) - La rete dell’assessore romano Onorato si lancia al centro, attese altre convergenze. Secondo editorialedomani.it
Sindaci lanciano Progetto civico Italia per rafforzare il centrosinistra. Presenti Salis e Manfredi - La kermesse, organizzata dall’assessore romano Onorato, si terrà questo pomeriggio nella capitale ... Riporta repubblica.it