Debiti fiscali parte la rottamazione 5 | ecco chi non può presentare la domanda
Chi potrà accedere alla richiesta di rottamazione? Quali sono i contribuenti ai quali non sarà possibile dare risposta? Tutte le novità sulla scelta del Governo Con la presentazione della nuova Legge di Bilancio il Governo ha spiegato anche le novità riguardanti la pace fiscale e la quinta rottamazione delle cartelle: un grande vantaggio per tutti i contribuenti che nel corso degli ultimi anni hanno accumulato debiti fiscali. Attraverso questa misura sarà consentito a tutti quelli che presenteranno la richiesta, di poter regolarizzare la propria situazione personale. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
