Débâcle Champions il Napoli crolla ad Eindhoven | il Psv vince 6-2
Tempo di lettura: 2 minuti Riduttivo parlare di serata da dimenticare al più presto. I partenopei hanno subito una sconfitta pesantissima nel girone di Champions League, cedendo con il punteggio di 6-2. Il risultato, oltre ad essere sorprendente per il gap finale, è anche indicativo di una prestazione che è andata praticamente in frantumi dopo un inizio promettente. Gol giustamente annullato a Saibari. Poi il Napoli passa con McTominay. Ma in 4? il PSV la ribalta con un autogol di Buongiorno e la rete di Saibari. Ad inizio ripresa il tris di Man che nel finale piazza anche il poker con un eurogol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
CHAMPIONS I In campo Union SG - Inter e PSV Eindhoven - Napoli per la terza giornata della massima competizione europea per club DIRETTA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/20/champions-chivu-siamo-linter-e-dobbiam Vai su Facebook
PSV-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Champions League, Psv-Napoli 6-2: Conte crolla ad Eindhoven - 2 ad Eindhoven contro il Psv e incappa nella seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League. Secondo sportmediaset.mediaset.it
Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte - 2 a Eindhoven contro il PSV, difesa disastrosa e perdita di certezze ... Lo riporta fanpage.it
Champions League: McTominay illude, poi il buio: il Napoli crolla contro il PSV - Sconfitta pesantissima per i partenopei, che escono con le ossa rotte da Eindhoven: 6- Secondo msn.com