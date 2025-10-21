Débâcle Champions il Napoli crolla ad Eindhoven | il Psv vince 6-2

Tempo di lettura: 2 minuti Riduttivo parlare di serata da dimenticare al più presto. I partenopei hanno subito una sconfitta pesantissima nel girone di Champions League, cedendo con il punteggio di 6-2. Il risultato, oltre ad essere sorprendente per il gap finale, è anche indicativo di una prestazione che è andata praticamente in frantumi dopo un inizio promettente. Gol giustamente annullato a Saibari. Poi il Napoli passa con McTominay. Ma in 4? il PSV la ribalta con un autogol di Buongiorno e la rete di Saibari. Ad inizio ripresa il tris di Man che nel finale piazza anche il poker con un eurogol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

