De Marco referente Can | Rigore in Milan-Fiorentina? Il Var non doveva intervenire

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex fischietto, trait d'union tra mondo arbitrale e club di A, ha spiegato come l'intensità del contatto fosse troppo lieve per portare ad un intervento della tecnologia: "Marinelli aveva valutato bene la situazione dal campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

