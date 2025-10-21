De Luca vince il ricorso contro il ministero dell'Istruzione | bloccato il taglio dei dirigenti scolastici
Soddisfazione da Palazzo Santa Lucia: "Si tratta di un risultato straordinario a difesa dell'autonomia scolastica e delle scuole della Campania". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giornata di Emozioni ieri dove la seniores vince la prima partita di campionato e il Man of the match Mattia Ricchini è stato premiato da Luca Ghidini neo presidente dei Centurioni rugby. Luca succede a Ottorino Bugatti che dopo tanti anni alla presidenza ri - facebook.com Vai su Facebook
Campania, ricorso al Tar contro bocciatura uscita dal piano di rientro. De Luca: “Valutiamo denuncia per concussione del responsabile del Ministero” - Per il presidente della Regione Campania, il rifiuto del ministero all’uscita della Campania dal piano di rientro “un atto di discriminazione vergognoso” e di “delinquenza politica”. Riporta quotidianosanita.it
Regione Campania, De Luca: «Abbiamo presentato ricorso al Tar sul piano di rientro» - Il governatore: «Ci auguriamo che il Tribunale Amministrativo faccia quello che non ha fatto il Ministero della Salute, cioè applichi la legge dello Stato anziché fare ritorsioni politiche ... lettera43.it scrive