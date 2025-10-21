Ddl Pmi | Scurria FdI ' sono spina dorsale del Paese meglio fare piuttosto che non fare'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Le Piccole e medie imprese sono la spina dorsale del nostro Paese. Rappresentano quel tessuto produttivo fondamentale che fa da ammortizzatore sociale nei momenti di crisi e che, allo stesso tempo, ha garantito il rilancio del Sud e di tutta la Nazione. Per le opposizioni questo provvedimento è un fallimento. Io replico che potrà avere anche dei difetti, ma che è meglio fare piuttosto che non fare come accaduto negli anni precedenti, quando la sinistra era al governo". Così in aula il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, il senatore Marco Scurria. "Voi ripetete in maniera sterile che inganniamo gli italiani, vi ricordo che quando si sta al governo si ha una crisi di consenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

