David Gilmour rivela su Roger Waters | Non lavoreremo più insieme
David Gilmour e Roger Waters sono stati i due personaggi chiave dei Pink Floyd, fino a quando nel 1985 il bassista abbandona la band: da quel momento gli scontri tra i due sono aumentati nel corso degli ultimi 40 anni. In particolare, recentemente la disputa tra i musicisti si è accesa sul fronte politico. L’anno scorso, Gilmour aveva dichiarato che avrebbe preferito “ evitare le persone che sostengono attivamente dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro” piuttosto che riunirsi a Waters. Il 79enne aveva spiegato: “Niente mi farebbe condividere il palco con qualcuno che pensa che un simile trattamento delle donne e della comunità LGBT sia accettabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
