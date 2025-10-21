Dave Grohl è stato premiato per il suo impegno nel volontariato a Los Angeles

Dave Grol ha ricevuto un premio per il suo lavoro di volontariato nella comunità durante un evento Hope In The City Of Angels tenutosi nel capoluogo californiano. Il frontman dei Foo Fighters ha dedicato negli ultimi anni molto del suo tempo a fornire cibo alle comunità di senzatetto, come in occasione del suo 56esimo compleanno lo scorso gennaio, quando si è offerto volontario preparando pasti per le persone colpite dagli incendi di Los Angeles. L’anno scorso ha trascorso la domenica del Super Bowl facendo barbecue in un rifugio per homeless di L.A., come aveva già fatto nel nel 2023, dedicando sedici ore al barbecue presso la missione di salvataggio Hope of the Valley. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dave Grohl è stato premiato per il suo impegno nel volontariato a Los Angeles

