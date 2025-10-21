Dati Numeri di un disastro annunciato Nessuno come il Grifo tra i prof
I numeri di un disastro quasi annunciato. Già, perché impoverire una squadra arrivata dodicesima in campionato era di per sè un rischio enorme. Ma il Perugia è riuscito a fare peggio delle più nefaste previsioni. A fronte di una società che ha annunciato di voler fare grande il Perugia che invece non è mai stato così piccolo. Tre punti in 10 partite (media di 0,3 a match), nessuna vittoria, 6 gol fatti e 17 subiti. L’ultima rete risale a cinque partite fa, contro la Sambenedettese (servito a nulla), un mese fa. I numeri della stagione del Perugia sono impietosi e riflettono alla perfezione la situazione drammatica che sta attraversando la formazione biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
