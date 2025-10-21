Dati Istat Adriano Bordignon Pres Forum delle Associazioni Familiari | Lo squilibrio demografico rappresenta un problema strutturale per l’Italia e l’Europa

"Preoccupa la progressiva diminuzione delle nascite in Italia. Nel 2024 sono stati registrati 369.944 nuovi nati, in calo del 2,6% rispetto all'anno precedente. I dati provvisori di gennaio-luglio 2025 indicano circa 13mila nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Adriano Bordignon, Pres. Forum delle Associazioni Familiari: "Lo squilibrio demografico rappresenta un problema strutturale per l'Italia e l'Europa"

