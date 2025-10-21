Dati Istat Adriano Bordignon Pres Forum delle Associazioni Familiari | Lo squilibrio demografico rappresenta un problema strutturale per l’Italia e l’Europa
“Preoccupa la progressiva diminuzione delle nascite in Italia. Nel 2024 sono stati registrati 369.944 nuovi nati, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente. I dati provvisori di gennaio-luglio 2025 indicano circa 13mila nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Secondo l’Ist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In futuro lavoreremo (ancora) più a lungo. Tutti i dati e le previsioni nel report Istat - facebook.com Vai su Facebook
Banca dati Istat: indicatori territoriali per le politiche di sviluppo La nuova piattaforma Istat offre 366 indicatori, aggiornati mensilmente, per monitorare e valutare l’efficacia di tutte le politiche di coesione in Italia https://gdc.ancidigitale.it/banca-dati-istat-indi - X Vai su X
Dati Istat. Adriano Bordignon, Pres. Forum delle Associazioni Familiari: “Lo squilibrio demografico rappresenta un problema strutturale per l’Italia e l’Europa” - “Preoccupa la progressiva diminuzione delle nascite in Italia. Riporta meridiananotizie.it
Bordignon: la crisi demografica assomiglia a un precipizio - Il presidente del Forum delle associazioni familiari: l'intervento sull'Isee avrà un impatto positivo sull'Assegno unico. Come scrive avvenire.it
Dati Istat. Bordignon (Forum Famiglie): “Servono misure strutturali per promuovere la natalità e sostenere le famiglie” - “I dati Istat relativi al primo semestre rilevano 166mila nascite evidenziando un ulteriore calo della natalità - Segnala affaritaliani.it