Darren Burgess appare per la prima volta agli allenamenti della Juve | cosa significa la sua presenza

Darren Burgess fa la sua prima apparizione pubblica ufficiale alla Juventus durante l'allenamento di rifinitura di Locatelli e compagni in vista della sfida di Champions di domani contro il Real Madrid. Presenza fondamentale in questo delicato momento dei bianconeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

C'è Darren Burgess all'allenamento della vigilia della #Juventus - X Vai su X

#Darren #Burgess, recentemente entrato nello staff della #Juventus come Director of Performance e presidente del comitato FIFPro, intervistato da Calcio e Finanza, ha puntato i riflettori sui rischi di un calendario troppo fitto: "È la tempesta perfetta di come non - facebook.com Vai su Facebook

Darren Burgess e i segreti contro gli infortuni: "Juve, che chance! Perché misi i frigoriferi nel mio ufficio" - Suona più o meno così: "Per aiutarci a vincere devi ridurre gli infortuni". Si legge su tuttosport.com

Prevenzione infortuni, psicologia e performance: chi è Burgess, nuovo 'guru' del fitness Juve - "Australiano, Darren è riconosciuto e stimato come uno dei più importanti performance manager nel mondo, e porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale nella leadership sportiva". Secondo gazzetta.it

Burgess, prima mossa da Director of Performance Juve: chi è la nuova nutrizionista - ll dirigente australiano subito al lavoro: scelta in linea con il processo di rinnovamento bianconero. msn.com scrive