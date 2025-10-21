Dario Casalini | Ho lasciato l’università per salvare la fabbrica di mio padre Oggi la mia rivoluzione è la lentezza e una moda che può essere etica

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore industriale di Torino, Oscalito intreccia tradizione e innovazione. E con Slow Fiber Casalini scommette su una filiera corta, sull’energia pulita e su un nuovo modello di lusso: quello che rispetta chi produce, chi indossa e il pianeta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dario Casalini: «Ho lasciato l’università per salvare la fabbrica di mio padre. Oggi la mia rivoluzione è la lentezza e una moda che può essere etica»

