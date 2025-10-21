D’Annunzio 2050 | il concorso di idee per under 25
Nasce D’Annunzio 2050, il nuovo concorso di idee rivolto ai talenti under 25. L'iniziativa punta a ridefinire il Vittoriale unendo la tradizione dannunziana e l'innovazione digitale. Grazie a un bando di Regione Lombardia, si cercano progetti creativi e imprenditoriali per il Vittoriale 2.0.Concorso di idee under 25: D’ANNUNZIO 2050, Cultura, innovazione e imprenditorialità per il Vittoriale 2.0Nasce il concorso di idee under 25 D’Annunzio 2050, un'iniziativa unica, che punta a ridefinire il rapporto tra il patrimonio culturale italiano e le generazioni digitali, favorendo l’incontro fra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Hai meno di 25 anni e un'idea per rendere la cultura più vicina ai giovani? Il #Vittoriale ti invita a partecipare al concorso D'ANNUNZIO 2050.
