Danneggiò l' auto dei carabinieri al termine della partita di basket | daspo di tre anni per un tifoso

L’8 ottobre al termine della partita di A2 Liofilchem Roseto e Vl Pesaro alcuni facinorosi avrebbero accerchiato le auto dei carabinieri danneggiandone una. A poche settimane dall’episodio avvenuto fuori al Palamagetti uno di loro, tifoso del Roseto, sarebbe stato individuato dai carabinieri di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

