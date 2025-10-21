Inter News 24 Danilo, ex difensore bianconero parla dell’addio alla Juventus, delle difficoltà attuali e della lotta scudetto. Danilo, ex difensore della Juventus, ha parlato del suo addio al club in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Con parole piene di rispetto e riconoscenza per l’esperienza alla Juve, l’ex capitano ha ribadito che non ha rimpianti: «Non ho rimpianti, fino all’ultimo giorno ho dato ciò che avevo dentro: impegno, dedizione. La voglia di restare, l’amore per il club. Alla Juve ho imparato e dato tanto, è finita perché la vita è così». Sebbene non sia più parte del gruppo, Danilo ha voluto dire la sua sulla situazione attuale della Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

Danilo si esprime sulla lotta scudetto: «Napoli e Inter sono ancora più avanti, con i nerazzurri in leggero vantaggio…»