Danilo si esprime sulla lotta scudetto | Napoli e Inter sono ancora più avanti con i nerazzurri in leggero vantaggio…
Inter News 24 Danilo, ex difensore bianconero parla dell’addio alla Juventus, delle difficoltà attuali e della lotta scudetto. Danilo, ex difensore della Juventus, ha parlato del suo addio al club in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Con parole piene di rispetto e riconoscenza per l’esperienza alla Juve, l’ex capitano ha ribadito che non ha rimpianti: «Non ho rimpianti, fino all’ultimo giorno ho dato ciò che avevo dentro: impegno, dedizione. La voglia di restare, l’amore per il club. Alla Juve ho imparato e dato tanto, è finita perché la vita è così». Sebbene non sia più parte del gruppo, Danilo ha voluto dire la sua sulla situazione attuale della Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com
Cordoglio per la scomparsa di Danilo Maccagnano L’Amministrazione Comunale di San Piero Patti esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Danilo Maccagnano, operatore del 118 in servizio presso la postazione locale. Danilo ha rapprese Vai su Facebook