Danilo | Il mio addio alla Juve? Capirete più avanti Tra Tudor e i giocatori c’è chimica non come l’anno scorso Serve fiducia Allegri mi diceva che Yildiz…

Danilo: «Il mio addio alla Juve? Capirete più avanti. Tra Tudor e i giocatori.» Le dichiarazioni dell’ormai ex capitano bianconero. Danilo, ex capitano della Juve ora al Flamengo, in Brasile, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della gara di Champions tra il Real Madrid e i bianconeri. RITORNO IN BRASILE – « Non pensavo di tornare in Brasile, poi è successo quello che è successo e ho scelto il Flamengo per provare a vincere, non gioco a calcio solo per la gioia di farlo ». ADDIO ALLA JUVENTUS – « Non ho rimpianti, fino all’ultimo giorno ho dato tutto ciò che avevo dentro: impegno, dedizione, la voglia di restare, l’amore per il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

