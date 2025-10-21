Daniela Petrilli sbanca La ruota della fortuna | vince 100mila euro per due puntate di fila sbagliando risposte facilissime

21 ott 2025

Daniela, concorrente originaria di Sabaudia, ha sbancato La Ruota della Fortuna. La donna ha vinto 100mila euro per due sere consecutive, portando a casa un montepremi complessivo di 242.700 euro in sole due puntate. Straordinaria la seconda vittoria, arrivata al termine di un gioco finale non particolarmente brillante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

