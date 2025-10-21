Daniela Petrilli sbanca La ruota della fortuna | vince 100mila euro per due puntate di fila sbagliando risposte facilissime

Daniela, concorrente originaria di Sabaudia, ha sbancato La Ruota della Fortuna. La donna ha vinto 100mila euro per due sere consecutive, portando a casa un montepremi complessivo di 242.700 euro in sole due puntate. Straordinaria la seconda vittoria, arrivata al termine di un gioco finale non particolarmente brillante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Daniela Petrilli sbanca La ruota della fortuna: vince 100mila euro per due puntate di fila sbagliando risposte facilissime - La donna ha vinto 100mila euro per due sere consecutive, portando a casa un montepremi complessivo di 242. Da fanpage.it

Ruota della Fortuna, altri centomila euro per Daniela - Anche questa sera la professoressa di Sabaudia, moglie del consigliere Mellano, si conferma campionessa del quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Scrive latinaoggi.eu

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Daniela da Sabaudia quanto ha vinto stasera 20 ottobre? - La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Daniela da Sabaudia quanto ha vinto stasera 20 ottobre? Riporta tag24.it