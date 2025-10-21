Daniel Naroditsky morto il gran maestro di scacchi e infuencer | aveva 29 anni

Il grande maestro di scacchi statunitense e commentatore online Daniel Naroditsky è morto all’età di 29 anni. La famiglia del popolare scacchista ha annunciato la sua morte ‘inaspettata’ attraverso un comunicato diffuso dal suo club, lo Charlotte Chess Center senza specificare la causa del decesso. Naroditsky aveva un enorme seguito online grazie alle sue partite in diretta streaming e ai suoi insegnamenti accessibili. “È con grande tristezza che condividiamo l’inaspettata scomparsa di Daniel Naroditsky. Era un talentuoso giocatore di scacchi, commentatore e docente, nonché un membro stimato della comunità scacchistica, ammirato e rispettato da appassionati e giocatori di tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

