Daniel Naroditsky | il ragazzo prodigio degli scacchi è morto a 29 anni E non si sa perché
È morto Daniel Naroditsky, gran maestro degli scacchi, statunitense e figura di spicco della scena scacchistica internazionale. Aveva 29 anni, ne avrebbe compiuti 30 tra pochi giorni. Era considerato uno dei talenti più brillanti e delle voci più influenti del panorama scacchistico. La notizia è. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Addio allo scacchista Daniel Naroditsky, il prodigio americano è morto a 29 anni. È giallo sulle cause della morte >> https://buff.ly/IcAjfPg Vai su Facebook
Giallo sulla morte dello scacchista Daniel Naroditsky, il prodigio americano morto a 29 anni - X Vai su X
Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess.com - Leggi su Sky Sport l'articolo Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess. Lo riporta sport.sky.it
Chess world mourns Daniel Naroditsky's sudden death at 29 - Addio a Daniel Naroditsky, giovane scacchista di 29 anni: ancora ignota la causa della morte. Da notizie.it
Scacchi, il gran maestro Daniel Naroditsky morto a 29 anni - Lo riportano i media Usa, specificando che la causa del decesso non è stata resa nota ... Secondo tg24.sky.it