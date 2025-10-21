Dall' Umbria a Paestum quattro giovani del gruppo Azione U30 alla tre giorni di politica e società

Dal 17 al 19 ottobre, Paestum non è stata solo una splendida cornice storica: si è trasformata nel cuore pulsante di una nuova energia politica. Oltre duecento ragazze e ragazzi under 30, provenienti da ogni angolo d’Italia, si sono riuniti per partecipare alla Scuola di Formazione Politica di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

