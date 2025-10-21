La patente di guida potrà essere presa a 17 anni, purché i ragazzi siano alla guida con un maggiorenne a fianco. È questa la più grande novità inserita nelle nuove norme che l’Unione europea ha approvato sulle patenti. Le due direttive proposte dopo un accordo con il Consiglio sono state adottate senza votazione, perché prive di emendamenti. Tra le nuove regole ci saranno quelle sull’esame di guida, che dovrà concentrarsi anche sui rischi legati agli angoli ciechi, i sistemi di assistenza alla guida e la sicurezza. Inoltre saranno inseriti obblighi di formazione e verifica a tutela di bambini, pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dall’Ue nuove regole sulla patente di guida