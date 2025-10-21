Dall’Ue nuove regole sulla patente di guida

Lettera43.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La patente di guida potrà essere presa a 17 anni, purché i ragazzi siano alla guida con un maggiorenne a fianco. È questa la più grande novità inserita nelle nuove norme che l’Unione europea ha approvato sulle patenti. Le due direttive proposte dopo un accordo con il Consiglio sono state adottate senza votazione, perché prive di emendamenti. Tra le nuove regole ci saranno quelle sull’esame di guida, che dovrà concentrarsi anche sui rischi legati agli angoli ciechi, i sistemi di assistenza alla guida e la sicurezza. Inoltre saranno inseriti obblighi di formazione e verifica a tutela di bambini, pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

dall8217ue nuove regole sulla patente di guida

© Lettera43.it - Dall’Ue nuove regole sulla patente di guida

Leggi anche questi approfondimenti

dall8217ue nuove regole patenteLe nuove regole mirano a migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di vittime sulle strade - Le norme, concordate con il Consiglio dell’Unione e adottate senza votazione in seconda lettura, ... Secondo lanuovasardegna.it

dall8217ue nuove regole patentePatente B a 17 anni e patente digitale: via libera dall’Europa alle nuove regole di guida - Tra le novità un periodo di prova per i neopatentati e un sistema unico di sospensioni valide in tutta l’Ue ... Segnala altoadige.it

dall8217ue nuove regole patentePatente di guida a 17 anni, Ue approva nuove norme sulla sicurezza stradale: cosa cambia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Patente di guida a 17 anni, Ue approva nuove norme sulla sicurezza stradale: cosa cambia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dall8217ue Nuove Regole Patente