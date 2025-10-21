Dallo scarto tessile all’arte La startup Pulvera in mostra a circulART 4.0 nella Fondazione Sozzani

Pulvera, la startup brianzola di Casati Flock & Fibers dedicata al recupero degli scarti tessili - che combina competenze avanzate e innovazione tecnologica per trasformarli in nuovi prodotti - conferma la sua vocazione creativa partecipando da protagonista a CirculART 4.0, progetto artistico la cui mostra conclusiva è ospitata fino al 26 ottobre nella Fondazione Sozzani a Milano. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Pistoletto in collaborazione con il Material Innovation Lab del gruppo Kering, unisce arte, moda e innovazione per promuovere un’estetica della sostenibilità e del riuso. "Gli stracci lasciati a sé stessi non significherebbero altro che inquinamento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

