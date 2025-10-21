Dalle pensioni alle sigarette | tutte le novità della Manovra 2026

ABBONATI A DAYITALIANEWS ROMA, 21 ottobre 2025. La bozza della Legge di Bilancio 2026, composta da 137 articoli, delinea una serie di interventi che spaziano dalle pensioni alle accise sul tabacco, fino al lavoro giovanile, al sostegno alle famiglie e al soccorso alpino a pagamento. Pensioni: aiuti solo per gli over 70. L’aumento delle pensioni per i cittadini in condizioni economiche difficili sarà riservato esclusivamente a chi ha compiuto 70 anni. Dal 1° gennaio 2026, l’incremento sarà di 20 euro al mese, mentre il tetto di reddito utile per accedere al beneficio verrà alzato di 260 euro all’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

