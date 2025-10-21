Dalle pensioni alle sigarette | tutte le novità della Manovra 2026
ABBONATI A DAYITALIANEWS ROMA, 21 ottobre 2025. La bozza della Legge di Bilancio 2026, composta da 137 articoli, delinea una serie di interventi che spaziano dalle pensioni alle accise sul tabacco, fino al lavoro giovanile, al sostegno alle famiglie e al soccorso alpino a pagamento. Pensioni: aiuti solo per gli over 70. L’aumento delle pensioni per i cittadini in condizioni economiche difficili sarà riservato esclusivamente a chi ha compiuto 70 anni. Dal 1° gennaio 2026, l’incremento sarà di 20 euro al mese, mentre il tetto di reddito utile per accedere al beneficio verrà alzato di 260 euro all’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Via libera del Consiglio dei ministri al documento economico. Meno tasse al ceto medio, novità per pensioni e famiglie. Prevista una nuova spending review di 2,3 miliardi per i ministeri. Aumenti in vista per le sigarette - facebook.com Vai su Facebook
IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «MANOVRA, TUTTE LE NOVITÀ: 20 EURO IN PIÙ ALLE PENSIONI MINIME, AIUTO PER I GENITORI SEPARATI, AUMENTO SIGARETTE» - X Vai su X
Manovra 2026, tutte le novità su tasse, pensioni, affitti brevi e congedi familiari - Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Lo riporta msn.com
Sigarette, quanto valgono gli aumenti in arrivo con la Manovra - Rincari per tutte le categorie: in tre anni almeno 40 centesimi in più per un pacchetto da 6 euro ... Segnala repubblica.it