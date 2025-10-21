Dalle mani alle pietre | la generazione che picchia male e pensa peggio
Ma ‘ndo s’è finiti, ragazzi miei? Una volta, quando due s’azzuffavano per una parola di troppo, bastava un ceffone, due moccoli e il famoso “chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato”. Si tornava a casa con la camicia strappata, l’occhio nero e la dignità (più o meno) intatta. Al massimo, il giorno dopo si beveva un bicchiere insieme per chiudere la questione. Oggi no. Oggi se ti guardano storto, parte la guerra legale. Avvocati pronti come falchi, carte bollate che volano più dei droni in Ucraina. E se non bastano le carte. arrivano le pietre. Sì, le pietre! Quelle che una volta servivano per fare i muretti a secco, ora le usano per fare secchi i cani o ammazzare un autista d’autobus. 🔗 Leggi su Lortica.it
