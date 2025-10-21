Dalle 12.30 strade chiuse vicino allo stadio ma non per i residenti

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viabilità modificata e divieti nei vie adiacenti all'U-Power Stadium. Il 21 ottobre per l’incontro di Campionato Serie C Inter U23 - Renate (fischio d'inizio alle 16.30) dalle 12.30 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

