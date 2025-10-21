Dall' Australia a Marina di Pisa spunta un emù a sorpresa
Si tratta di un uccello australiano molto simile allo struzzo e, come lo struzzo, capace di raggiungere alte velocità correndo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il grande divertimento di questa settima giornata di campionato prosegue con il meraviglioso primo tempo di Milan-Fiorentina. E intanto dall'Australia... #MilanFiorentina #Zazzaroni Vai su Facebook
Dall’Australia al Messico, dall’Italia alla Cina, le storie della #BiennaleCollegeCinema non hanno davvero confini! Oggi, a Ca’ Giustinian, 12 team composti da regista e produttore o produttrice presentano i progetti selezionati per la quattordicesima edizione d - X Vai su X
Nuove condotte a Marina. Lavori di Acque in dirittura: "Servizio più efficiente" - Conclusa la posa in opera di un chilometro e duecento di tubazioni per ridurre perdite e sprechi. Da msn.com
Lavori in corso. Chiuso per due mesi il distretto sanitario di Marina - Il distretto sanitario di Marina di Pisa sarà chiuso per due mesi per garantire la trasformazione del sistema sanitario territoriale pisano. Secondo msn.com