Dalla Lega stop ai Team Vannacci Salvini | ma non è resa dei conti

Ildenaro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 21 ott. (askanews) – Stop ai Team Vannacci, rilancio dei temi “identitari”, sottolineatura del legame coi territori. Il Consiglio federale della Lega torna a riunirsi in via Bellerio dopo oltre un anno dall’ultima volta, ma oltre all’aspetto simbolico il redde rationem interno ancora non arriva. Alla riunione Roberto Vannacci non c’è, e neanche si collega da Bruxelles. Il confronto resta dunque tutto interno alla ‘vecchia’ Lega, con le posizioni che appaiono ormai cristallizzate e senza che la linea del partito si sposti. Si racconta di toni più accesi del solito, ma al termine tutti si dichiarano soddisfatti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

lega stop team vannacciLega in subbuglio dopo il flop in Toscana, al "Federale" il processo" a Vannacci (e Salvini). La corrente nordista: «Non siamo fascisti» - Senza Vannacci, il tema del flop in Toscana domina comunque il Consiglio federale della Lega in via Bellerio. Da lasicilia.it

lega stop team vannacciLa Lega ritrova l'unità sul Veneto dopo i risultati delle regionali in Calabria, Marche e Toscana. Stop alla politica per il team Vannacci - La Lega si ritrova per analizzare i risultati delle regionali in Calabria, Marche e Toscana e per ricompattarsi i ... Scrive msn.com

lega stop team vannacciLega, Zaia diserta il Consiglio: i team di Vannacci nel mirino - L’ala nordista chiederà al generale di chiudere le sue “cellule” e pagare le quote come tutti i militanti ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Stop Team Vannacci