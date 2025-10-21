Dalla camorra all’innovazione Agrorinasce e Dac insieme | primo incubatore in un bene confiscato

Là dove un tempo sorgeva un simbolo del potere criminale, nascerà presto un centro di innovazione, ricerca e impresa. Agrorinasce e il Distretto aerospaziale della Campania (Dac) hanno firmato a San Cipriano d’Aversa, nel complesso edilizio confiscato alla famiglia Zagaria, un protocollo d’intesa per la realizzazione del primo incubatore di imprese sociali e giovanili in un bene confiscato in Italia. L’iniziativa rappresenta una svolta nel percorso di valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di trasformarli in strumenti concreti di sviluppo economico, sociale e culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it