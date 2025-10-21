Dalì a Palazzo Cipolla | la mostra che racconta il genio tra rivoluzione e tradizione
Dal 17 ottobre al 1° febbraio 2026, Palazzo Cipolla ospiterà la mostra “Dalì. Rivoluzione e Tradizione”. L’esposizione offre uno sguardo esclusivo sulla visione creativa del genio catalano e sul rapporto con i suoi grandi maestri. Realizzata dalla Fondazione Roma con il supporto della Fundació Gala-Salvador Dalí e con il patrocinio dell’ Ambasciata di Spagna, la mostra è curata da Carme Ruiz González e Lucia Moni, con la direzione scientifica di Montse Aguer. L’allestimento raccoglie 60 opere tra documenti fotografici e audiovisivi, dipinti e bozzetti di proprietà della Fundació Gala-Salvador Dalí, permettendo ai visitatori di intraprendere un viaggio affascinante nel mondo visionario di uno degli artisti più estrosi del ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
