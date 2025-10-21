Dal tiranno della scrivania al guru del mindset | da Carcarlo Pravettoni a Maicol Pirozzi come è cambiata la parodia dell’uomo d’affari
Lo abbiamo visto nascere negli anni Novanta come caricatura feroce del capitalismo d’assalto, chiuso in un ufficio lucido e senza scrupoli. Oggi lo ritroviamo in giacca bianca, occhiali scuri e lessico da corsi motivazionali, tra reel, podcast e platee che ridono perché si riconoscono nel bersaglio. Il nostro percorso va dritto al cuore di questa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
