Dal Politecnico alla cricca delle torri
L’ateneo milanese forma e dà lavoro a tanti protagonisti delle inchieste sull’urbanistica. Ma chi insegna e progetta spesso approva pure i cantieri: un intreccio rimarcato dai pm. 🔗 Leggi su Laverita.info
