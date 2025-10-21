Dal giorno alla sera I modelli più versatili e raffinati che si adattano a look e occasioni diverse

O ggi più che mai, la borsa perfetta non è più quella riservata a una singola fascia temporale o a un’unica occasione. Gli stilisti, sempre più attenti alle esigenze reali delle donne contemporanee, disegnano modelli versatili e intelligenti, pensati per esaltare il look 24 ore su 24. Un’evoluzione naturale, se si considera l’investimento che una borsa firmata di qualità comporta: nelle collezioni di fascia alta una handbag può facilmente superare i 2000, persino i 5000 euro, e anche in quelle dei brand più accessibili le cifre restano tutt’altro che irrilevanti. Il lusso no-logo è virale su TikTok: borse identiche alle Birkin, ma a un decimo del prezzo X Leggi anche › Carezza d’Inverno: la borsa in camoscio marrone che avvolge i look di stagione Chi sceglie una compagna di viaggio quotidiana oggi vuole che l’eleganza vada di pari passo con la resa: un’amica sempre presente che la accompagni dal mattino alla sera, dal contesto professionale all’aperitivo, fino a un’uscita speciale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

