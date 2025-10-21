Dal festival allo schermo | I Love Lucca Comics & Games 10-12 novembre 2025
È il racconto di una città che si accende di colori e persone, e di un'energia che resta addosso. Un film che nasce dall'incontro tra passioni e memoria collettiva, e che porta sul grande schermo la vibrazione di un evento capace di unire generazioni, stili e linguaggi. Un invito a ritrovarsi, anche al cinema.
Il 21 ottobre torno sul grande schermo. Il Ravenna Nightmare Film Festival apre i battenti alle 18:00 con la proiezione in anteprima di "Blooming Death", film in cui ho avuto il piacere di essere diretto dal talento di Luca Fabiani, insieme a un cast davvero stra
I Love Lucca Comics & Games uscirà al cinema in un evento speciale il 10, 11 e 12 novembre - Un ciak lungo quanto un Festival che mette assieme un vortice di passioni, capaci di tratteggiare la cultura pop dentro e fuori le mura di Lucca portando sul grande schermo un enorme tributo centrato ...
I Love Lucca Comics & Games - Il nuovo e coinvolgente film esplora la magica manifestazione cinematografica, offrendo una visione unica e prismaticamente sfaccettata della realtà italiana e internazionale.
"I love Lucca comics & games", l'evento pop diventa un film - Primo trailer ufficiale di "I love Lucca comics & games", un film documentario che, attraverso le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival, racconta la ...