Dal design italiano alla matematica del futuro | Roberta Marcenaro Lyon

di LIVIA VARGAS Roberta Marcenaro Lyon è una figura chiave nel promuovere il Made in Italy e la sostenibilità a livello globale. Ha fondato IMARK Holdings, una società di consulenza specializzata nello sviluppo di business cross-border, e l’Italian Design Week, l’evento che, appena concluso a Washington, racconta l’imprenditrice, celebra il design italiano e la sua . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dal design italiano alla matematica del futuro: Roberta Marcenaro Lyon

