Dal cavolo nero al miso dal tè verde all’olio extravergine d’oliva | ecco i longevity food che nutrono le cellule riducono l’infiammazione e proteggono cuore e cervello Una guida per portarli ogni giorno in tavola

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di longevity food: alimenti capaci di sostenere il corpo nel tempo, migliorare la salute cellulare e rallentare l’invecchiamento. Non si tratta di magie, ma di una sinergia di nutrienti, antiossidanti, acidi grassi, fibre, fermenti e polifenoli, che agiscono come un elisir quotidiano. Dalla tradizione mediterranea alle cucine orientali, molte culture custodiscono segreti di lunga vita. Il filo rosso? Un’alimentazione vegetale, ricca di varietà e povera di eccessi. Quali sono i cibi che allungano la vita?. Il cavolo nero, per esempio, è una fonte straordinaria di antiossidanti, il miso e il tempeh nutrono il microbiota intestinale, l’olio extravergine d’oliva protegge cuore e arterie, il tè verde difende le cellule dallo stress ossidativo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dal cavolo nero al miso, dal tè verde all’olio extravergine d’oliva: ecco i longevity food che nutrono le cellule, riducono l’infiammazione e proteggono cuore e cervello. Una guida per portarli ogni giorno in tavola.

