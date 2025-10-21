Dal campo Gruppo al lavoro Ignacchiti e Bianchi tornano disponibili Nasti resta ai box

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornato a lavoro già ieri al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dopo il pareggio di domenica con il Venezia, l’ Empoli scenderà di nuovo in campo oggi pomeriggio. Obiettivo preparare la difficile trasferta di Modena nell’anticipo di venerdì alle 20.30. L’unico giocatore, le cui condizioni sono da valutare resta Nasti, che non è infatti stato convocato domenica scorsa per un piccolo problema muscolare. Ignacchiti (nella foto) e Bianchi, pur non essendo andati in panchina contro il Venezia, sono comunque a tutti gli effetti disponibili. Evidentemente, soprattutto per quanto riguarda Ignacchiti appena rientrato da una lieve lesione muscolare, mister Dionisi non ha probabilmente voluto forzare i tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

dal campo gruppo al lavoro ignacchiti e bianchi tornano disponibili nasti resta ai box

© Sport.quotidiano.net - Dal campo. Gruppo al lavoro. Ignacchiti e Bianchi tornano disponibili. Nasti resta ai box

Altre letture consigliate

campo gruppo lavoro ignacchitiDal campo. Gruppo al lavoro. Ignacchiti e Bianchi tornano disponibili. Nasti resta ai box - Tornato a lavoro già ieri al Sussidiario del Carlo Castellani- Da sport.quotidiano.net

campo gruppo lavoro ignacchitiAGLI ORDINI DI DIONISI. Il tecnico è già al lavoro. Oggi in campo con il gruppo - L’allenatore amiatino, ex di Sassuolo e Palermo, firmerà stamattina per gli azzurri e nel pomeriggio guiderà già l’allenamento al Centro Sportivo di Petroio a Vinci . Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Campo Gruppo Lavoro Ignacchiti