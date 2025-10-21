dal campo gruppo al lavoro ignacchiti e bianchi tornano disponibili nasti resta ai box

Tornato a lavoro già ieri al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dopo il pareggio di domenica con il Venezia, l’ Empoli scenderà di nuovo in campo oggi pomeriggio. Obiettivo preparare la difficile trasferta di Modena nell’anticipo di venerdì alle 20.30. L’unico giocatore, le cui condizioni sono da valutare resta Nasti, che non è infatti stato convocato domenica scorsa per un piccolo problema muscolare. Ignacchiti (nella foto) e Bianchi, pur non essendo andati in panchina contro il Venezia, sono comunque a tutti gli effetti disponibili. Evidentemente, soprattutto per quanto riguarda Ignacchiti appena rientrato da una lieve lesione muscolare, mister Dionisi non ha probabilmente voluto forzare i tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

